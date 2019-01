Мощная новинка UA Sport Wireless React

Специально в целях безопасности в наушники интегрирована технология Talk Thru: нажатием кнопки она позволяет приглушить музыку и увеличить громкость речи, чтобы можно было общаться с окружающими людьми во время тренировки. В модели UA Sport Wireless Train функция активируется прикосновением к логотипу Under Armour — большой сенсорной панели. В UA Sport Wireless React и UA Sport Wireless Pivot для включения Talk Thru специальная кнопка располагается на интегрированном в шнур пульте управления. Кроме того, технология Ambient Aware позволяет лучше слышать сквозь музыку окружающий шум, который может быть сигналом к повышенной осторожности. Модель UA Sport Wireless Train создана в форм-факторе и подходит для занятий в зале. Специальный дышащий материал амбушюр UA SuperVent вместе с корпусом позволяет комфортно заниматься в наушниках даже длительное время. При этом они прочные и защищены от влаги по стандарту IPX4. Аккумулятора хватает до 16 часов работы, а функция быстрой зарядки позволит всего за 5 минут получить целый час прослушивания музыки. На корпусе находятся элементы управления воспроизведением, а также встроенный микрофон для ответа на звонки.Стоимость составит 7999 тысяч рублей.