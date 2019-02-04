Мощная новинка Ulefone Power 5S

Ёмкость встроенного аккумулятора 13000 мАч производитель обещает до недели автономной работы в режиме умеренного использования. Для зарядки смартфон не нужно оставлять на ночь, так как комплектный адаптер мощностью 25 Вт позволяет восполнить батарею всего за 2,5 часа. Также имеется поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт.Камер в Ulefone Power 5S четыре — по две с каждой стороны. Сзади расположились сенсоры с разрешением 21 Мп (Sony IMX230) и 5 Мп, поддерживающие съёмку в портретном режиме с размытием фона. Наличие оптической стабилизации изображения позволит снимать плавные видео. Фронтальная пара модулей имеет разрешение 13 и 5 Мп.Ulefone Power 5S оснащён 6-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+. Большая диагональ удобна для чтения, игр и просмотра видео. Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Helio P 23 с 4 ГБ оперативной памяти, чего достаточно для одновременной работы нескольких приложений в фоне. Для хранения файлов предусмотрен встроенный накопитель на 64 ГБ с возможностью расширения картами microSD до 256 ГБ. Работает устройство под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Для быстрой и удобной разблокировки на боковой грани предусмотрен сканер отпечатков пальцев. Стоимость смартфона составит 230 долларов.