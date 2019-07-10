Мощная новинка VAIO SX12

12,5-дюймовый ноутбук построен на базе четырехъядерного процессора Intel Core i5 или i7 восьмого поколения (в разных конфигурациях) и выпускается в версии со встроенным LTE-модемом. Весит VAIO SX12 всего 888 граммов.Ключевая особенность новинки — внушительное число интерфейсных портов. Кроме универсального USB Type-C, на корпусе разместились три USB Type-A, HDMI, полноразмерный слот для карт памяти SD, раздельные 3,5-мм аудиоразъемы для микрофона и наушников, LAN-порт и даже аналоговые VGA для подключения к устаревшему оборудованию.Стоимость новинки составит 1100 долларов.