Мощная новинка Vertex Impress Stone

Новинка поддерживает быстрый мобильный интернет 4G LTE и звонки через сеть четвертого поколения VoLTE. Еще одной отличительной чертой Impress Stone стала поддержка Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц, что редко встречается в недорогих устройствах. Кроме того, смартфон предоставляет возможность одновременного использования двух SIM-карт.Сканер отпечатков пальцев на задней части корпуса защищает личные данные владельца. Также он используется при подтверждении оплаты покупок через Google Pay. Смартфон оснащен модулем NFC, что позволяет расплачиваться без использования наличных средств или банковских карт, проверять баланс «Тройки» и «Подорожника».Производитель не стал устанавливать собственную оболочку и нагружать устройство лишним софтом. На смартфоне из коробки доступны лишь Go-версии сервисов и приложений Google.О стоимости смартфона пока неизвестно.