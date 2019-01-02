Мощная новинка Vivo NEX 5G

Компания Vivo выпустила флагманский смартфон. Технические характеристики будут примерно такие, как у Vivo NEX S. Не исключено, что новый 5G-флагман получит 8 или даже 10 ГБ «оперативки». Селфи-камера, вероятно, будет иметь выдвижную конструкцию, а тыльная камера будет включать в себя два оптических модуля. Объем энергонезависимой памяти составит не менее 128 ГБ. Можно ожидать, что дактилоскопический сканер интегрируют в дисплей. 5G-версия Vivo NEX получит свежий флагманский процессор Snapdragon 855, а также модем X50 LTE, обеспечивающий работу в сетях пятого поколения.О стоимости смартфона пока неизвестно.