Мощная новинка Vivo X25

Аппарат будет предлагаться в версиях с 6 и 8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб пользовательской памяти. Емкость аккумулятора составит 4000 мА/ч.Тыльная камера получит три модуля (24 + 16 + 12 Мп). В сердце модели разместится чип Snapdragon 675 с восемью (до 2 ГГц) ядрами Kryo 460 и GPU Adreno 612 от Qualcomm.Модель выполнена в безрамочном дизайне. Диагональ экрана составит 6.6 дюйма (какие-либо отверстия или вырезы в нем отсутствуют). По предварительным данным, у новинки будет выдвижной 25-мегапиксельный селфи-модуль (подобно Vivo NEX).О стоимости смартфона пока неизвестно.