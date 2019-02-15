Мощная новинка Xiaomi Mi 9 SE

В ходе презентации новой однокристальной системы представители Qualcomm не стали оглашать модели девайсов, в которых будет задействован чипсет. Впрочем, веб-информаторы готовы представить список смартфонов на новой платформе.Новый чипсет, как его предшественник 700-й серии, предназначен для установки в смартфоны средней ценовой категории стоимостью от 220 до 370 долларов. Потребители приобретают такие аппараты, чтобы активно пользоваться игровыми приложениями. Разработчик, однако, утверждает, что Snapdragon 712 рассчитан не только на игры, но способен решать и более ответственные задачи.В чипе реализована поддержка технологии Quick Charge 4+. Кроме того, Snapdragon 712 обеспечивает более качественное звучание через Bluetooth-канал.О стоимости смартфона пока неизвестно.