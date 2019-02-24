Мощная новинка Xiaomi Mi9

Новинке приписывают процессор Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,84 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ ПЗУ и фирменную прошивку MIUI 10.0.1.1.Сзади расположилась тройная камера, состоящая из датчиков с разрешением 48 и 12 Мп и 3D TOF-модуля. Справа на корпусе видны кнопки питания и регулировки громкости, а слева — клавиша, чьё предназначение пока не очевидно. По слухам, Xiaomi планирует интегрировать в смартфон фирменный голосовой ассистент или адаптировать Google Assistant. Аппарат получит 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран с каплевидным вырезом и закалённым покрытием Gorilla Glass 5. В отличие от предыдущей публикации, на свежих фотографиях представлен флагман в черном цвете корпуса.О стоимости смартфона пока неизвестно.