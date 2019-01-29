Мощная новинка ZenFone Max Pro M2

2019-01-29, Автор - Мария Шмелева; Продукт - ZenFone Max Pro M2; [16]
Компания ASUS выпустила смартфон с отличной камерой. «Сердце» смартфона — мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 660 с технологией искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine, созданная по 14-нм техпроцессу и превосходящая прошлую модель на 11% по производительности процессора и на 33% при работе с графикой. Оперативная памяти составляет до 4 ГБ. Несмотря на более тонкий корпус, чем у предшественника, в ZenFone Max Pro M2 установлен аккумулятор такой же на 5000 мАч. По заверениям производителя, смартфон может работать до 35 дней в режиме ожидания в сетях 4G, до 45 часов в режиме разговора в сетях 3G, до 10 часов в играх, до 19 часов просмотра видео на YouTube или до 23 часов веб-сёрфинга.В новинке установлен 6,3-дюймовый экран с соотношением сторон 19:9, разрешением Full HD+ (2280х1080), широким цветовым охватом (94% пространства NTSC), высокой яркостью (450 кд/м²) и контрастностью (1500:1). ZenFone Max Pro M2 первым из всей линейки ZenFone получил закалённое стекло Corning Gorilla Glass 6, которое вдвое прочнее, чем покрытие предыдущего поколения. Даже после нескольких падений с высоты до 1 метра стекло смартфона не разбивается и выглядит как новое.Стоимость смартфона составит 19900 тысяч рублей.


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