Мощный Mi 9 Explorer Edition

Еще рендер демонстрирует прозрачное исполнение задней стенки, благодаря которому видна начинка девайса. Кстати, подобное решение было реализовано в предыдущей модели Mi 8 Explorer Edition. Также на картинке можно разглядеть клавиши, регулирующие звук, и кнопку включения устройства. Эти элементы управления установлены на правой грани.Выход Explorer Edition для Mi 9 недавно подтвердил глава Xiaomi. Сейчас благодаря рендеру мы можем увидеть, как выглядит эта редакция флагмана, хотя представлен лишь один ракурс. Базовая модификация, как известно, получит тыльную камеру, состоящую из трех сенсоров. А Mi 9 Explorer Edition станет первым гаджетом Xiaomi, на борту которого будет установлена 4-модульная камера. Линзы, судя по изображению, имеют вертикальную ориентацию, а главный датчик отмечен красным обрамлением.О стоимости смартфона пока неизвестно.