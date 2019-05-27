Мощный ноутбук Acer ConceptD 7 получит видеокарту NVIDIA Quadro RTX 5000

В прошлом месяце компания Acer представила новый бренд ConceptD, под которым выйдут не только десктопные ПК, но и ноутбуки c мониторами, предназначенные для дизайнеров, инженеров, архитекторов, разработчиков и других профессионалов. Сегодня стало известно, что ноутбук ConceptD 7 получит профессиональную мобильную видеокарту Quadro RTX 5000. Также в конфигурацию этого лэптопа войдет процессор Intel Core i7 девятого поколения, 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ хранилища NVMe и15,6-дюймовый дисплей с разрешением 4K. К сожалению, цена и дата начала продаж ноутбука пока не сообщаются.