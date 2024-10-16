Мощный планшет Honor Tablet GT Pro оценили в 335 долларов

Компания Honor объявила о выпуске планшета Tablet GT Pro, который основан на производительной 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с максимальной частотой 3 ГГц и графическим адаптером Adreno 735.

Новинка также характеризуется 12,3-дюймовой панелью OLED с разрешением 3000:1920 точек (формат 3K), кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 180 Гц, частотой ШИМ-регулировки яркости 4320 Гц и яркостью до 1600 нит, системой охлаждения с испарительной камерой 40000 мм², батареей ёмкостью 10050 мАч, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной всего 5,8 мм и массой 555 граммов, восемью динамиками, а также черной, белой и голубой расцветками. Планшет станет доступен для покупки на домашнем для производителя китайском рынке 16 октября по цене в 335, 365, 405 и 465 долларов за конфигурации с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.