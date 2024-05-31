Мощный планшет iQOO Pad 2 оценили в 350 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент планшетов моделью iQOO Pad 2, которую уже можно предзаказать в Китае по цене в 350, 395, 435 и 480 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Итак, новинку оснастили 12,05-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 7,1:5, разрешением 2800:2000 точек (формат 2,8K), кадровой частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR и максимальной яркостью 600 нит, корпусом с размерами 266,3:192:6,57 мм, массой 589 граммов, тыльной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ОЗУ формата LPDDR5, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой зарядки, шестью динамиками, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.4, а также портом USB 3.2 Gen 1.
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