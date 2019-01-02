Мощный смартфон Galaxy A50

Компания Samsung выпустит на рынок смартфон среднего варианта. Аппаратная начинка базируется на фирменном 8-ядерном чипсете Exynos 9610. Микросхема включает в себя два блока ядер. Первые четыре ядра Cortex-A73 работают на частоте 2,3 ГГц. Другие четыре ядра Cortex-A53 поддерживают частоту 1,7 ГГц. Видеоконтроллер Mali-G72 MP3 отвечает за обработку графики. Арсенал памяти нового гаджета включает 4 ГБ «оперативки» и встроенный флэш-модуль на 64 ГБ/128 ГБ. Рабочей средой для софта послужит свежий Android версии 9 Pie.Основной сенсор имеет разрешение 24 МП. За электропитание устройства отвечает емкий аккумулятор на 4000 мАч.О стоимости смартфона пока неизвестно.