Мощный смартфон Honor View 20

Компания Honor выпустила смартфон с большим дисплеем. В двойной тыльной камере в качестве основного CMOS-сенсора выступает Sony IMX 586 на 48 Мп. Благодаря поддержке функции 48MP AI HDR, возможно создание 48-мегапиксельных снимков с использованием ИИ. Имеется и 3D TOF-датчик. Селфи-камера 25-мегапиксельная. Емкость АКБ – 4000 мА/ч (быстрая зарядка на 22.5 Вт). Не обошлось без сканера пальцевых отпечатков на задней панели.В основе новинки лежит процессор флагманского уровня – Kirin 980 (подобно Mate 20 и Honor Magic 2), а роль ОС досталась Android 9.0 Pie с надстройкой EMUI 9.0. Объемы "оперативки" и ПЗУ составляют соответственно 6/8 и 128/256 Гб. Разрешение 6,4-дюймового экрана – 1080 x 2310 точек (Full HD+).Стоимость смартфона составит 49900 тысяч рублей.