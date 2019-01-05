Мощный смартфон Motorola P40

Компания Motorola выпустила смартфон с отличным дисплеем. Корпус новинки имеет симметричный порт USB-C, но от стандартного аудиовыхода на 3,5 мм разработчик не отказался. Размеры смартфона составляют 160,1 x 71,2 x 8,7 мм. В том месте, где расположена главная камера, толщина корпуса достигает 10 мм.Задняя стенка гаджета изготовлена из стекла. На ней размещен сканер отпечатков пальцев, совмещенный с логотипом Motorola. Кроме того, на тыльной панели можно рассмотреть логотип Android One. Это говорит об использовании ОС Android в чистом виде.Речь идет о дисплее, где вместо продолговатого выреза мы видим небольшой отверстие, предназначенное для селфи-камеры. Экран имеет размер диагонали 6,2 дюйма. Источники не обладают данными о параметрах фронтальной камеры. Что касается двойной главной камеры, то ей приписывают наличие мощного оптического датчика на 48 МП.О стоимости смартфона пока неизвестно.