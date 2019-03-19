Мощный смартфон Red Magic 3

У аппарата будет гибридная воздушно-жидкостная система охлаждения и 12 Гб системной памяти. Упоминается и о системе тактильной обратной связи 4D shock. Отдельно господин Фей сказал о мощной аккумуляторной батарее – не менее 4000 мА/ч.В новинке будет применен чип Snapdragon 855 от Qualcomm c 8-ю ядрами Kryo 485 (частота до 2,84 ГГц), а также мощный GPU Adreno 640, сотовый модем версии Snapdragon X24 LTE (обещает скорость загрузки до 2 Гбит/с) и движок ИИ AI Engine 4-го поколения.О стоимости смартфона пока неизвестно.