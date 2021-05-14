Мощный смартфон Vivo засветился в бенчмарке

MediaTek недавно анонсировала 6-нм процессор Dimensity 900, и буквально сразу после этого свежие сливы информации показали, что предстоящий смартфон OPPO с кодовым названием модели PEQM00 может стать первым устройством, основанным на новом чипсете MediaTek. Появились даже слухи, что смартфон с названием PEQM00 дебютирует как OPPO Reno6 на территории Китая в самом ближайшем будущем, но свежий инсайд показывает, что Vivo также готовится к выпуску смартфона на базе чипсета Dimensity 900. Более того, это не просто слухи — смартфон Vivo с кодовым названием V2123A и новой системой на чипе был замечен на платформе тестирования смартфонов Geekbench. Приложение Geekbench показывает, что Vivo V2123A работает на чипсете MediaTek с номером модели MT6877. По номеру модели есть всего один процессор — Dimensity 900.

Данная система на чипе сочетает в себе 8 ГБ оперативной памяти, плюс смартфон, который был протестирован на платформе, поставляется с ОС Android 11. В одноядерном тесте смартфон набрал 3467 баллов, а в многоядерном — 8852 балла. Остальные детали смартфона пока неизвестны. Но, исходя из характеристик данного чипсета, смартфон получит достаточно продвинутую систему камер, а ещё достаточно современный модем для подключения к сотовой сети. Никаких точных параметров устройства пока что нет, но, вероятно, производитель в ближайшем будущем официально представит устройство и назовет его официальное имя, а не кодовое название. Ждем — в России он точно появится.