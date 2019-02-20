Мощный смартфон Xiaomi Mi 9 SE

Главными особенностями с технической точки зрения стал чипсет Snapdragon 712, позиционируемый производителем в качестве игрового решения, а также тройная камера с 48-Мп основным сенсором Sony IMX 586, дополненным 8-Мп и 5-Мп объективами. Хорошей новостью в сравнении с предыдущим поколением стала поддержка модуля NFC. Емкость аккумулятора составила 3070 мАч.Смартфон получил 5,97’’ дисплей с разрешением Full HD + и каплевидным вырезом для фронтальной камеры, заключенный в тонкий (7,45 мм) и легкий (155 г) корпус из стекла 2,5D и металла.Стоимость смартфона составит 19500 тысяч рублей.