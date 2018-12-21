Мощный смартфон с хорошей камерой S3 Pro

Компания UMIDIGI выпустит на рынок смартфон с хорошей батареей. Аппарат получит 6,3" экран с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, выполненный по технологии LTPS, 3,5-мм мини-джек для подключения наушников, аккумулятор на 5150 мАч, чипсет MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ ПЗУ и предустановленную Android Pie.Смартфон получит в качестве основного сенсора камеры Sony IMX 586 с рекордным разрешением 48 Мп. Её дополнит 12-Мп теле фотокамера сомнительной полезности (при двукратном цифровом зуме на 48-Мп модуль разрешение кропа составит всё те же 12 Мп). Разрешение фронтальной камера составит 20 Мп.О стоимости смартфона пока неизвестно.