Мобильная версия Warface выйдет до конца 2019 года

2019-05-31, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Игровые новости; [72]
Разработчики Warface анонсировали мобильную версию игры — её релиз состоится до конца 2019 года. Это будет новый продукт, а не прямой порт с ПК. Точной даты выхода Warface Mobile пока нет.

Шутер выйдет для устройств на платформах Android и iOS. Разработчики отметили, что продуктом занимается отдельная команда, которая продолжит выпускать обновления и после релиза.

Анонс Warface Mobile состоялся на мероприятии от Mail.Ru Group. Ранее компания сообщила о создании бренда MY.GAMES, который будет продвигать игровые продукты по всему миру.

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