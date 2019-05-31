Мобильная версия Warface выйдет до конца 2019 года

Разработчики Warface анонсировали мобильную версию игры — её релиз состоится до конца 2019 года. Это будет новый продукт, а не прямой порт с ПК. Точной даты выхода Warface Mobile пока нет.

Шутер выйдет для устройств на платформах Android и iOS. Разработчики отметили, что продуктом занимается отдельная команда, которая продолжит выпускать обновления и после релиза.

Анонс Warface Mobile состоялся на мероприятии от Mail.Ru Group. Ранее компания сообщила о создании бренда MY.GAMES, который будет продвигать игровые продукты по всему миру.