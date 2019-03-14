Модная новинка HONOR 10 Premium

HONOR 10 в версии Premium имеет 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Он оснащён 5,84-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9. Под экраном находится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев с высокой точностью срабатывания. Основная камера с модулями на 24 и 16 Мп поддерживает функции искусственного интеллекта для определения объектов в кадре и автоматического улучшения снимков. Аккумулятор на 3400 мАч благодаря поддержке быстрой зарядки пополняется до 50% всего за 25 минут. Кроме того, устройство оснащено NFC для бесконтактной оплаты покупок.Стоимость смартфона составит 39900 тысяч.