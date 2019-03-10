Модная новинка LG V50 ThinQ

Новинка весит 183 грамма при габаритах 159,2 x 76,1 x 8,3 мм.В основу флагманского аппарата положен мощный чипсет Snapdragon 855, в состав которого входит 5G-модем Snapdragon X50. Арсенал памяти включает в себя 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэша. За питание отвечает батарея на 4000 мАч, имеет быструю зарядку Quick Charge 3.Лицевая камера представлена двумя блоками оптики на 8 МП и 5 МП. Главная камера состоит из трех сенсоров на 12 МП, 12 МП и 16 МП. На тыльную панель помещен дактилоскопический сканер.Данный экран обеспечивает разрешение 2160 х 1080 пикселей (FHD+), а размер диагонали равен 6,2 дюйма. Основной OLED дисплей имеет формат 19,5:9, разрешение 3120 х 1440 пикселей (QHD+) и размер 6,4 дюйма.О стоимости смартфона пока неизвестно.