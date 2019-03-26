Модная новинка Ulefone Mix

Главной особенностью Ulefone Mix является 5,5-дюймовый экран с тонкими с трёх сторон рамками. В нижней части расположился сканер отпечатков пальцев и фронтальная камера без отдельного выреза в дисплее. Основная камера представлена 13-мегапиксельным сенсором Sony IMX 258 и вспомогательным модулем на 5 Мп. Ещё одной фишкой является наличие выделенного усилителя AW8737S.Дисплей: 5,5", IPS, HD (1280х720), 16:9, 2,5D-стекло Gorilla Glass 3.Основная камера: двойная, 13 Мп (Sony IMX 258) + 5 Мп.Стоимость смартфона составит 159 долларов.