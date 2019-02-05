Модная новинка Vivo Nex Dual Screen

Смартфон не имеет официальной защиты от воды, но на слоте для SIM-карт присутствует резиновая прокладка, предотвращающая попадание влаги. Впрочем, испытывать устройство на водопроницаемость не рекомендуется. Блогер также отметил, что между экранами и металлической рамой есть пластиковая прослойка, служащая для амортизации во время ударов и падений.Оба экрана VivoNex Dual Screen поставляются с защитной плёнкой, которая достаточно легко царапается. Под ней расположено закалённое стекло с большей устойчивостью к повреждениям. Камера на задней стороне находится в небольшом выступе, поцарапать который так же сложно, как и дисплей. Боковая рама и кнопки выполнены из металла со слоем краски сверху, так что любые сколы на них хорошо заметны. Аппарат получил два полноценных дисплея спереди и сзади, один из которых обладает встроенным сканером отпечатков пальцев и практически лишён рамок. Блогер традиционно испытал устройство на прочность и проверил, чего ждать от гаджета при повседневном использовании.О стоимости смартфона пока неизвестно.