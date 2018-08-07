Модный смартфон Moto Z3

2018-08-07, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Z3; [97]
Компания Moto выпустила новый бюджетный смартфон. Весит будущий флагман 156 граммов и имеет размеры 156,5 х 76,7 х 6,75 мм. Емкость батареи составляет 3000 мАч.Программным интерфейсом выступает актуальный релиз Android Oreo. В основе электронной схемы лежит 8-ядерый флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 835 разработки 2017 года. В арсенале памяти флэш-накопитель на 64 ГБ и 4 ГБ «оперативки». Слот для карт microSD позволяет увеличить объем.Super AMOLED экран формата 18:9 поддерживает разрешение 2160 х 1080 пикселей. Размер диагонали составляет 6 дюймов. Тыльная камера получила два оптических модуля разрешением по 12 МП. Селфи-камера получила оптику на 8 МП. О стоимости смартфона пока неизвестно.


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