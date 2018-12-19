Молодежный смартфон Xiaomi Play получит 6 ГБ ОЗУ

Профильное издание MySmartPrice опубликовало характеристики «молодежного» смартфона Xiaomi Play, чьи официальные изображения были обнародованы еще вчера. Итак, аппарат получит 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, двойную основную камеру с главным модулем на 12 Мп, 8-Мп фронтальную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятор на 3000 мАч, а также версии на 4/64 ГБ, 6/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Аппарат выйдет в трех расцветках корпуса: черной, синей и градиентной розово-золотистой. Официальный анонс Xiaomi Play ожидается 24 декабря.