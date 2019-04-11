Монитор AOC AG353UCG имеет кадровую частоту 200 Гц

Как сообщают сетевые источники, компания AOC готовит к выходу новый геймерский монитор в рамках линейки Agon. Речь идет о двух модификациях, одна из которых получит поддержку технологии Nvidia G-Sync, а вторая – AMD FreeSync 2. Новинка получит 35-дюймовую VA-панель разрешением 3440:1440 пикселей, сертификат DisplayHDR 1000, частоту кадров 200 Гц, 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3, а также интерфейсы HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB 3.1. Сообщается, что модель AG353UCG дебютирует 19 июня, а вот цена пока не сообщается.