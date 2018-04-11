Монитор AOC Agon AG352UCG6 имеет кадровую частоту 120 Гц

Компания MMD Monitors & Displays пополнила ассортимент мониторов моделью AG352UCG6, которую можно назвать обновленной версией прошлогоднего AOC Agon AG352UCG. Главным изменением можно назвать повышенную кадровую частоту: со 100 Гц до 120 Гц. Новинка характеризуется 35-дюймовой MVA панелью с разрешением 3440:1440 пикселей с радиусом кривизны 1,8 м, яркостью 300 кд/кв.м, контрастностью 2500:1 (против 2000:1 у предшественника), временем отклика Grey-to-Grey 4 мс и охватом цветового пространства sRGB 100%. Также поддержку технологии G-Sync, порты HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, а также два громкоговорителя суммарной мощностью 4 Вт. Цена AOC Agon AG352UCG6 составит 900 долларов.