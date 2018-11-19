Монитор AOC G2590PX/G2 обладает частотой обновления 144 Гц

Компания AOC выпустила на европейском рынке монитор G2590PX/G2 для киберспортсменов. Аппарат оснащен 24,5-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 точек, контрастностью 1000:1 и частотой обновления 144 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 170 и 160 градусов. В мониторе имеется технология Flicker Free, которая помогает предотвратить мерцание. Подставка позволяет регулировать высоту в пределах 130 мм. Предусмотрены интерфейсы D-Sub, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, а также концентратор USB 3.0. Приобрести новинку можно за 420 долларов.