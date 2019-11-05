Монитор AOC Q27T1 появился в продаже

Компания AOC выпустила в продажу монитор AOC Q27T1, за дизайн которого ответственна студия Studio F. A. Porsche. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением QHD (2560:1440 точек), 90% охватом цветового пространства NTSC и 107% цветового пространства sRGB, максимальной яркостью 350 кд/м2, тонкими рамками ассиметричной подставкой, декоративной крышкой для разъемов HDMI и DisplayPort, а также антибликовым покрытием. Монитор выйдет в продажу в течение этого месяца по цене 23 359 рублей.