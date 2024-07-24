Монитор AOC U27B3CF оценен в 250 фунтов стерлингов

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью U27B3CF, которая основана на IPS-матрице с разрешением 3840:2160 точек. Новинка также характеризуется глубиной цвета 10 бит (8 бит + FRC), отображением 1,07 млрд цветов, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, максимальной яркостью 350 кд/м2, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 4 мс (GtG), поддержкой синхронизации Adaptive-Sync, Flick-Free и Low Blue Light, портом USB-C с возможностью обратной зарядки, двумя 2-Вт динамиками, интерфейсом USB-C 3.2 (5 Гбит/с) с альтернативным режимом DisplayPort, двумя разъемами HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников, USB-концентратором с портами USB 3.2, подставкой с регулировкой высоты и угла наклона. Монитор появится в продаже в ближайшие дни по цене в 250 фунтов стерлингов.

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