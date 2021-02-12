Монитор ASUS BE24EQSK получил выдвижную веб-камеру

Компания ASUS представила монитор BE24EQSK, который отлично подойдет для дистанционной работы или обучения. Новинку оснастили поворотной 2-Мп веб-камерой, двумя микрофонами и двумя стереофоническими динамиками по 2 Вт, 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, временем отклика 5 мс, кадровой частотой 75 Гц, интерфейсами DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и D-Sub, 3,5-мм аудиогнездом, а также регулируемой подставкой, которая позволяет поменять ориентацию дисплея с альбомной на портретную. Цена и дата начала продаж монитора пока не раскрываются.

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