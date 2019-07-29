Монитор ASUS Designo MX259HS обладает безрамочным дисплеем с диагональю 25 дюймов

Представлен новый безрамочный монитор ASUS Designo MX259HS с 25-дюймовым экраном и разрешением Full HD — 1920 на 1080 пикселей. Новинка обладает временем отклика в 5 мс. Динамическая контрастность достигает 80 000 000:1. Габариты устройства составляют 578 * 414 * 224 мм, вес — 4,3 кг. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе также имеется технология Ultra-low Blue Light, которая уменьшает интенсивность излучаемого синего света. Предусмотрены два цифровых интерфейса HDMI и аналоговый порт D-Sub. Кроме того, упомянуто 3,5-миллиметровое аудиогнездо. О стоимости аппарата пока не сообщается.