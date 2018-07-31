Монитор ASUS Designo MZ27AQL наделен аудиосистемой 2.1

Состоялся анонс монитора ASUS Designo MZ27AQL с технологией Flicker-Free, которая избавляет от мерцания и аудиосистемой 2.1. Аппарат оснащен 27-дюймовым экраном с разрешением 2560 на 1440 точек, контрастностью 1000:1 и временем отклика — 5 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Система Blue Light Filter уменьшает интенсивность излучаемого синего света и оберегает глаза от его возможных побочных эффектов. Предусмотрены интерфейсы HDMI и DisplayPort 1.2. О стоимости устройства пока не сообщается.