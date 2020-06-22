Монитор ASUS ProArt Display PA32UCX-PK получил колориметр

Компания ASUS представила монитор ProArt Display PA32UCX-PK, который предназначен для профессионалов. Новинка характеризуется 32-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 3840:2160 пикселей с подсветкой на миниатюрных светодиодах, 1152 зонами подсветки, типичной и пиковой яркостью 600 кд/м2 и 1200 кд/м2, контрастностью 1000:1, сертификатом DisplayHDR 1000, возможностью оптимизации контрастности, временем отклика пикселя 5 мс, углами обзора 178°, частотой обновления 65 Гц, поддержкой форматов HDR-10, HLG (Hybrid Log Gamma) и Dolby Vision, 89% охватом палитры Rec.2020, 99,5% в – Adobe RGB, 99% – DCI-P3 и 100% – sRGB, комплектным колориметром X-Rite i1 Display Pro, двумя портами Thunderbolt 3, тремя интерфейсами HDMI 2.0b и одним DisplayPort 1.2 и регулируемой подставкой.