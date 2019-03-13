Монитор ASUS ROG Strix XG49VQ поступит в продажу до конца текущего месяца

Новый монитор ASUS ROG Strix XG49VQ для игровых систем поступит в продажу до конца текущего месяца. Аппарат оснащен 49-дюймовым экраном с разрешением 3840 на 1080 пикселей, соотношению сторон 32:9, контрастностью 3000:1 и временем отклика — 4 мс. Частота обновления составляет 144 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 178 градусов. В мониторе предусмотрена поддержка технологий FreeSync 2 HDR и DisplayHDR 400. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота дисплея. Имеются интерфейсы HDMI 2.0 (*2) и DisplayPort 1.2, 3,5-миллиметровый аудиоразъем и концентратор USB 3.0. Приобрести новинку можно будет за 1300 долларов.