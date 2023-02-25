Монитор ASUS ROG Swift PG27AQDM выпустят 8 марта

Компания ASUS объявила, что представленный в начале года геймерский монитор ROG Swift PG27AQDM появится в продаже уже 8 марта. Его цена пока не раскрывается. Монитор характеризуется 26,5-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD), кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 1000 кд/м2, 10-битной глубиной цвета, контрастностью 1500000:1, 98,5% охватом цветового пространства DCI-P3, временем отклика 0,03 мс, радиатором и специальной внутренней компоновкой для лучшего отвода тепла. По словам производителя, ROG Swift PG27AQDM на 5% холоднее, чем другие 27-дюймовые OLED-мониторы.

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