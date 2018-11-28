Монитор ASUS VA279HAE Eye Care обладает временем отклика в 6 мс

Дебютировал монитор ASUS VA279HAE Eye Care с 27-дюймовым экраном. Новинка оснащена разрешением 1920 на 1080 пикселей. Контрастность составляет 3000:1, а время отклика — 6 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе также имеется система Flicker Free предотвращает мерцание, а средства Low Blue Light уменьшают интенсивность излучаемого синего света. Подставка дает возможность регулировать угол наклона экрана в диапазоне 25 градусов. Предусмотрен цифровой интерфейс HDMI и аналоговый порт D-Sub.