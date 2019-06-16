Монитор ASUS VP28UQGL обладает временем отклика в 1 мс

Компания ASUS анонсировала монитор под обозначением VP28UQGL с 28-дюймовым экраном для любителей игр. Новинка оборудована разрешением 3840 на 2160 пикселей, контрастностью — 1000:1 и временем отклика в 1 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 170 и 160 градусов. В мониторе реализована технология Adaptive-Sync/FreeSync, способствующая улучшению плавности игрового процесса. Предусмотрены два интерфейса HDMI 2.0 и разъем DisplayPort 1.2. Подставка дает возможность регулировать высоту экрана, углы наклона и поворота. О стоимости монитора пока не сообщается.