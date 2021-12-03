Монитор ASUS VT168HR получил поддержку сенсорного управления

Компания ASUS представила довольно необычный монитор VT168HR, главной особенностью которого стала поддержка сенсорного ввода. Панель способна распознавать жесты и до десяти одновременных прикосновений.

Новинка также имеет диагональ 15,6-дюйма, разрешение (1366:768 пикселей (WXGA), яркость 220 кд/м2, контрастность 400:1, динамическую контрастность 100 000 000:1, кадровую частоту 60 Гц, время отклика 5 мс (GtG), углы обзора по горизонтали и вертикали 90 и 60 градусов, разъемы HDMI 1.4 и D-Sub, концентратор USB, регулируемую подставку, поддержку технологий Flicker-free и Ultra-low Blue Light для заботы о глазах пользователя, размеры 377,8:280,7:189,4 мм и массу 1,51 кг. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ASUS VT168HR
Acer Nitro XR343CKP: игровой гигант уже в России …
Acer Nitro XR343CKP: игровой гигант уже в России
Представлен игровой 4K-монитор Gigabyte M32U…
Представлен игровой 4K-монитор Gigabyte M32UКомпания Gigabyte представила геймерский монитор M32U, который получил 31,5-дюймовую IPS-матрицу с разреш…
Представлен монитор Samsung 24S40VA с встроенной веб-камерой…
Представлен монитор Samsung 24S40VA с встроенной веб-камеройКомпания Samsung представила новый монитор для офисного пользования 24S40VA. …
Игровой 4K монитор ViewSonic VX2882-4KP выпущен в Японии…
Игровой 4K монитор ViewSonic VX2882-4KP выпущен в ЯпонииViewSonic выпустила новый игровой монитор VX2882-4KP с разрешением 4K при 150 Гц. Монитор оснащен новейши…
Представлен игровой монитор Philips 279M1RV …
Представлен игровой монитор Philips 279M1RV Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 279M1RV разрешением 4K, которая получила 27-дюйм…
Телевизор Xiaomi Mi TV P1 55’’ оценен в 48 тысяч рублей…
Телевизор Xiaomi Mi TV P1 55’’ оценен в 48 тысяч рублейКомпания Xiaomi дала старт российским продажам смарт-телевизора Mi TV P1 55’’, рекомендованная цена котор…
Luna Display теперь может превратить ваш iPad во второй экра…
Luna Display теперь может превратить ваш iPad во второй экраLuna Display от Astropad - это удобный способ превратить iPad или другой Mac в беспроводной внешний монит…
Представлен вогнутый 200-Гц монитор MSI Optix MAG301CR3…
Представлен вогнутый 200-Гц монитор MSI Optix MAG301CR3Компания MSI представила геймерский монитор Optix MAG301CR3, который получил вогнутую 29,5-дюймовую VA-па…
Обзор Acer Nitro VG272UVbmiipx. Игровой IPS монитор 170 ГцОбзор Acer Nitro VG272UVbmiipx. Игровой IPS монитор 170 Гц
Лучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQCЛучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQC
Обзор Philips 498P9. Один монитор вместо трех для таблиц, работы и монтажа видеоОбзор Philips 498P9. Один монитор вместо трех для таблиц, работы и монтажа видео
Обзор Digma DM-MONF2710. Недорогой 27-дюймовый IPS-монитор для работы и игрОбзор Digma DM-MONF2710. Недорогой 27-дюймовый IPS-монитор для работы и игр
Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8"
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor