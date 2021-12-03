Монитор ASUS VT168HR получил поддержку сенсорного управления

Компания ASUS представила довольно необычный монитор VT168HR, главной особенностью которого стала поддержка сенсорного ввода. Панель способна распознавать жесты и до десяти одновременных прикосновений.

Новинка также имеет диагональ 15,6-дюйма, разрешение (1366:768 пикселей (WXGA), яркость 220 кд/м2, контрастность 400:1, динамическую контрастность 100 000 000:1, кадровую частоту 60 Гц, время отклика 5 мс (GtG), углы обзора по горизонтали и вертикали 90 и 60 градусов, разъемы HDMI 1.4 и D-Sub, концентратор USB, регулируемую подставку, поддержку технологий Flicker-free и Ultra-low Blue Light для заботы о глазах пользователя, размеры 377,8:280,7:189,4 мм и массу 1,51 кг. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.