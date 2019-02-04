Монитор ASUS VT229H обладает сенсорным управлением

Компания ASUS подготовила к выпуску новый монитор VT229H с сенсорным управлением. Аппарат оснащен 21,5-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 точек, контрастностью 1000:1 и временем отклика в 5 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе предусмотрена технология Flicker-free, предотвращающая мерцание. Подставка дает возможность регулировать угол наклона экрана в диапазоне 25 градусов. Имеется также цифровой интерфейс HDMI, разъем D-Sub и 3,5-миллиметровое аудиогнездо. О стоимости новинки пока не сообщается.