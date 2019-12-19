Монитор ASUS ZenScreen MB16ACE обладает временем отклика в 5 мс

Компания ASUS показала новый монитор ZenScreen MB16ACE, который может стать хорошим дополнением для ноутбука или настольной системы. Аппарат получил 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей, контрастность — 800:1 и время отклика - 5 мс . Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Предусмотрена система Flicker-free, которая предотвращает мерцание, а средства Low Blue Light уменьшают интенсивность излучаемого синего света. Для подключения к ПК служит интерфейс USB Type-C. О стоимости новинки пока не сообщается.