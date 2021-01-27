Монитор Acer ConceptD CP1271V оценен в 30 990 рублей

Компания Acer дала старт российским продажам монитора ConceptD CP1271V, который предназначен для профессиональных создателей контента. Новинка характеризуется 27-дюймовой панелью Agile-Splendor IPS с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется 91% охватом цветовой палитры DCI P3, заводской калибровкой с Delta E<2, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика в режиме разгона 0,1 мс, технологией FreeSync для более плавного отображения картинки, приложением Color Calibrator для создания собственных профилей в зависимости от задачи, поддержкой таблиц 3D LUT, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, подставкой с возможностью перевода ориентации с альбомной в портретную, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2a, концентратором USB и 2-Вт стереофоническими динамиками. Цена монитора составляет 30 990 рублей.