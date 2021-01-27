Монитор Acer ConceptD CP1271V оценен в 30 990 рублей

Компания Acer дала старт российским продажам монитора ConceptD CP1271V, который предназначен для профессиональных создателей контента. Новинка характеризуется 27-дюймовой панелью Agile-Splendor IPS с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется 91% охватом цветовой палитры DCI P3, заводской калибровкой с Delta E<2, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика в режиме разгона 0,1 мс, технологией FreeSync для более плавного отображения картинки, приложением Color Calibrator для создания собственных профилей в зависимости от задачи, поддержкой таблиц 3D LUT, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, подставкой с возможностью перевода ориентации с альбомной в портретную, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2a, концентратором USB и 2-Вт стереофоническими динамиками. Цена монитора составляет 30 990 рублей.

Комментарии и отзывы Acer ConceptD CP1271V
Обзоры:
Лучшие 2К мониторы для игр. LG 27GN880-B 27Лучшие 2К мониторы для игр. LG 27GN880-B 27
Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8"
Обзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамеройОбзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамерой
Новости:
Обзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-C

Тестируемый сегодня монитор AOC 24P2C ориентирован на бизнес-сегмент. В рамках этого семейства мы уже рас...
Игровой монитор Acer NITRO XV272UKV с 170 Гц представлен в России

Компания Acer представила игровой монитор NITRO XV272UKV с высокой частотой до 170 Гц и временем отклика ...
Представлен игровой монитор ASUS TUF Gaming VG28UQL1A

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG28UQL1A, одной из особенностей...
Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолейОбзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолей
Обзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистратор
Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5
Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0
Обзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходникамиОбзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходниками
ViewSonic анонсировал игровой монитор VX...
ViewSonic анонсировал игровой монитор VXViewSonic VX2705-2KP-MHD представляет собой 27-дюймовый монитор с разрешением 2K (2560 x 1440 пикселей), ...
Samsung показала Neo QLED 8K...
Samsung показала Neo QLED 8KSamsung представила новую линейку телевизоров на CES 2021, включая телевизоры на технологии MicroLED с до...
Xiaomi обновит ОС на нескольких смартфон...
Xiaomi обновит ОС на нескольких смартфонXiaomi — единственный производитель смартфонов, который еженедельно выпускает свежие сборки программного ...
ZTE Blade A7s 2020 официально представле...
ZTE Blade A7s 2020 официально представлеСмартфон ZTE Blade - A7s 2020 был официально представлен. ...
Frontier Developments представила новое ...
Frontier Developments представила новое Frontier Developments выпустила новый трейлер Elite Dangerous: Odyssey где продемонстрирована механика бо...
Take-Two Interactive ведет переговоры о ...
Take-Two Interactive ведет переговоры о Take-Two Interactive планирует приобрести компанию Codemasters за 740 миллионов фунтов стерлингов (973 ми...
Realme пополнила свой портфель новыми до...
Realme пополнила свой портфель новыми доБренд Realme представил свои новые умные часы с круглым экраном Watch S, которые основаны на модели часов...
Бюджетный смартфон Infinix Hot 10 Play п...
Бюджетный смартфон Infinix Hot 10 Play пКомпания Infinix представила бюджетный смартфон Hot 10 Play, который оценен в 75-85 долларов в зависимост...
Представлена плата ASRock X570 PG Veloci...
Представлена плата ASRock X570 PG VelociКомпания ASRock представила материнскую плату X570 PG Velocita, которая предназначена для создания мощной...
Samsung Galaxy A72 4G построен на платфо...
Samsung Galaxy A72 4G построен на платфоВ списке Geekbench был замечен смартфон с номером модели SM-A725F, предполагается, что это Samsung Galaxy...
MSI выпустил новый игровой монитор Optix...
MSI выпустил новый игровой монитор OptixOptix MAG274QRF-QD оснащен современной Rapid IPS панелью, с новейшей технологией, которая обеспечивает в ...
Ноутбук Tuxedo InfinityBook S 15 оценен ...
Ноутбук Tuxedo InfinityBook S 15 оценен Компания Tuxedo пополнила ассортимент ноутбуков моделью InfinityBook S 15, который работает под управлени...
Обзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабраОбзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабра
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления АлисойОбзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления Алисой
Обзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждение с двумя вентиляторамиОбзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждение с двумя вентиляторами
Обзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживательОбзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживатель
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor