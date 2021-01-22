Монитор Acer Nitro XV272LV оценен в 28 тысяч рублей

Компания Acer выпустила в России монитор Nitro XV272LVbmiiprz, который оценен в 28 990 рублей. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей и кадровой частотой до 165 Гц, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, яркостью 400 кд/м2, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавной картинки, временем отклика 0,5 мс, технологиями VisionCare 3.0, BlueLightShield и Flicker-less для заботы о глазах пользователя, матовым антибликовым покрытием ComfyView, стереофоническими динамиками и разъемом для наушников.