Монитор Acer Predator X39 OLED появился в продаже

Компания Acer выпустила в европейскую продажу геймерский монитор Predator X39 OLED, который был представлен еще в начале этого года. Цена монитора составляет 1600 евро. Новинка характеризуется 39-дюймовой изогнутой матрицей OLED с радиусом кривизны 800R, разрешением 3440:1440 пикселей (формат UWQHD), яркостью HDR 1300 нит, временем отклика 0,01 мс (GtG), кадровой частотой 240 Гц, 99-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, концентратором USB 3.2, 3,5-мм аудиогнездом, портом USB-C с режимом DisplayPort и поддержкой 90-Вт зарядки, подставкой с регулировки наклона, вращения и высоты, настенным креплением VESA (100:100 мм) и KVM-переключателем.