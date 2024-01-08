Монитор Acer Predator X39 оценен в 1500 долларов

Компания Acer представила геймерские мониторы Predator X39, Predator X34 и Predator X34 V3, которые появятся в продаже во втором квартале этого года по цене в 1500, 1300 и 900 долларов соответственно. Acer Predator X39 характеризуется 39-дюймовой изогнутой OLED-матрицей с разрешением 3440:1440 пикселей (формат UWQHD), радиусом кривизны 800R, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,01, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400 и 99% охватом цветового пространства DCI-P3.

Predator X34 X получил 34-дюймовый OLED-экран с разрешением 3440:1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 0,01 мс, кривизной 800R, покрытием 99% цветовой палитры DCI-P3, яркостью 400 нит, сертификацией DisplayHDR 400 и поддержкой технологии AMD FreeSync Premium. Predator X34 V3 оснастили 34-дюймовой изогнутой MiniLED панелью с разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 1500R, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, 94% охватом цветового пространства DCI-P3, кадровой частотой 180 Гц и временем отклика от серого к серому 0,1 мс. Все новинки могут похвастаться интерфейсом USB Type-C функцией подачи питания на 90 Вт и встроенным KVM-переключателем.
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