Монитор Acer Predator X39 оценен в 1500 долларов

Predator X34 X получил 34-дюймовый OLED-экран с разрешением 3440:1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 0,01 мс, кривизной 800R, покрытием 99% цветовой палитры DCI-P3, яркостью 400 нит, сертификацией DisplayHDR 400 и поддержкой технологии AMD FreeSync Premium. Predator X34 V3 оснастили 34-дюймовой изогнутой MiniLED панелью с разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 1500R, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, 94% охватом цветового пространства DCI-P3, кадровой частотой 180 Гц и временем отклика от серого к серому 0,1 мс. Все новинки могут похвастаться интерфейсом USB Type-C функцией подачи питания на 90 Вт и встроенным KVM-переключателем.