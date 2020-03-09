Монитор Acer Predator XB253QGXbmiiprzx имеет частоту обновления 240 Гц

Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов Predator моделями XB253QGXbmiiprzx и XB273GXbmiiprzx, которые получили 24,5 и 27-дюймовые IPS-дисплеи. Новинки характеризуются разрешением Full HD, стандартом VESA Display HDR 400, поддержкой синхронизации G-Sync и VESA Adaptive-Sync, максимальной яркостью 400 кд/м², контрастностью 1000:1, временем реакции пикселя 1 мс, 99% охватом цветового пространства sRGB, углами обзора до 178°, двумя интерфейсами HDMI 2.0b, одним DisplayPort 1.2a, четырехпортовым концентратором USB 3.0, двумя громкоговорителями мощностью по 2 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников и гибко регулируемой подставкой. Ориентировочная цены на мониторы составляют 430 и 500 долларов.