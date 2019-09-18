Монитор Aorus CV27Q новинка для геймеров

Gigabyte представила новый монитор Aorus CV27Q Tactical Gaming Monitor, как следует из названия, он предназначен для геймеров.

VA панель с радиусом кривизны 1500R и разрешением WQHD (2560 × 1440 пикселей). Монитор имеет соотношение сторон 16:9, а диагональ 27 дюймов. 8 битная цветовая гамма с 90% охватом цветовой гаммы DCI-P3, время отклика составляет 1 мс, а частота обновления экрана 165 Гц.

Aorus CV27Q поддерживает технологию AMD Radeon FreeSync 2 HDR, что обеспечивает четкое и реалистичное изображение.

Aorus CV27Q поддерживается металлическим основанием, регулируемым в трех измерениях, и имеет эргономичный дизайн с двумя светодиодными полосками RGB в форме молнии расположенными на задней панели, там же есть порт HDMI, два разъема USB 3.0 и DisplayPort.

На данный момент нет информации о цене модели.