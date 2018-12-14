Монитор BenQ GW2280 оценен в 8000 тысяч рублей

Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью GW2280, которая получила 21,5-дюймовую VA-матрицу. ‎Новинка характеризуется разрешением 1920:1080‎ пикселей, яркостью в 250‎ кд/м2, контрастностью 3000:1‎ и углами обзора по горизонтали/вертикали до 178 градусов, временем отклика 5 мс (GtG), 72-процентным охватом цветового пространства NTSC‎, поддержкой технологий Eye-Care для защиты зрительного аппарата пользователя, систем Flicker-Free и Low Blue Light, снижающих вредное воздействие монитора на глаза, технологии Brightness Intelligence (B.I. Tech.) для автоматической настройки яркости, аналоговым разъёмом D-Sub, двумя цифровыми интерфейсами HDMI 1.4, а также энергопотреблением на уровне 30 Вт. Цена BenQ GW2280 в российской рознице составит 8000 рублей.